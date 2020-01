Céline Dion : Sa mère Thérèse, 92 ans, est morte

En pleine tournée mondiale avec le Courage World Tour, la chanteuse Céline Dion vient d'apprendre une nouvelle bouleversante : sa mère Thérèse Dion est morte. Selon Le Journal de Montréal, son décès est survenu dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 janvier. Elle avait 92 ans.

L'entourage de Céline Dion, qui doit se produire ce vendredi 17 sur la scène de l'American Airlines Arena de Miami dans le cadre de sa dernière tournée mondiale, a confirmé la triste nouvelle. Toutefois, ni la chanteuse ni ses frères et soeurs n'ont donné de détails entourant son décès. Toute juste sait-on qu'elle vivait au Québec et ne se déplaçait presque plus - un dernier voyage avait été programmé à Las Vegas peu avant la fin de la résidence de Céline - elle qui avait pourtant l'habitude de suivre son illustre fille dans ses tournées aux quatre coins du monde.

Devenue très discrète ces dernières années, Thérèse Dion avait quelques problèmes de santé. En avril 2019, Céline Dion avait ainsi évoqué la santé fragile de sa maman. "Vous savez, elle a 92 ans : elle est merveilleuse, c'est mon héroïne. Elle n'a pas reçu d'éducation. Elle a mis ses rêves de côté pour nous élever. Elle a été une formidable cuisinière. Elle ne cuisine plus du tout. Chaque jour, je bénis le Ciel qu'elle soit encore là. Je me dis qu'elle va tous nous enterrer", disait-elle au magazine Gala. En juillet dernier, Claudette Dion, la soeur aîné de Céline, "avait annoncé que sa mère vieillissante avait développé des troubles de mémoire, des problèmes d'audition et d'acuité visuelle", écrit Le Journal de Montréal.

Thérèse Tanguay Dion, surnommée au Québec Maman Dion, avait eu 14 enfants, dont Céline pour laquelle elle avait tout fait pour lancer sa carrière, forçant le destin en la faisant rencontrer le défunt René Angélil. Depuis 2003 elle était veuve suite au décès de son mari Adhémar. A l'époque, malgré le coup dur, l'interprète de My Heart Will Go On avait tenu à monter sur scène. En fera-t-elle autant ? C'est un véritable drame pour Céline Dion, qui adorait sa maman et lui avait notamment dédié la chanson Celle qui m'a tout appris, sur le disque Sans Attendre.

Toutes nos condoléances à Céline Dion et ses proches.

