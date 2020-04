Céline Dion : Un beau projet autour de My Heart Will Go On, sa tournée reportée

Depuis plusieurs semaines, Céline Dion a regagné sa chic résidence de Las Vegas alors que sa tournée, le Courage World Tour, a été mise sur pause à cause de la pandémie de coronavirus. La chanteuse passe du temps avec ses enfants mais contribue aussi à des projets caritatifs. Elle vient d'en annoncer un nouveau.

Sur ses réseaux sociaux, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore a partagé une initiative à laquelle elle a accepté de s'associer pour la bonne cause. "Céline s'associe à @Soundwaves_Art. Céline signera ces imprimés inspirés des ondes sonores de #MyHeartWillGoOn. Les profits iront à @SweetRelief et à leurs fonds Covid-19 pour venir en aide aux travailleurs de l'industrie de la musique", peut-on lire. On découvre trois oeuvres imaginées autour du célèbre tube de la chanteuse, paru sur la bande originale du film Titanic en 1997 ainsi que sur le disque de la star, Let's Talk About Love. Un titre culte récompensé d'un Grammy Award et d'un Oscar. Les prix vont de 150 à 4000 dollars !

Outre cette collaboration, Céline Dion a aussi accepté de s'associer à un nouveau concert caritatif après avoir pris part à One World : Together At Home. En effet, la star de 52 ans va chanter pour le show canadien Stronger Together, Tous ensemble qui sera diffusé dimanche 26 avril 2020. Il faudra aussi compter sur d'autres stars locales comme Shania Twain ou Michael Bublé. Le Journal de Québec précise qu'il s'agit "d'aider à amasser des sous pour les banques alimentaires canadiennes".

Céline Dion, qui peut donc profiter pleinement de ses trois fils pendant cette période de confinement - elle a aussi proposé à ses fans un bingo maison pour s'occuper -, prépare aussi l'avenir. L'interprète de la jolie ballade Imperfections, tirée de son dernier album Courage, a annoncé le report de la partie européenne de sa tournée qui devait démarrer à l'été. "J'attends avec impatience le jour où nous pourrons encore partager ensemble notre joie de chanter et de danser. Pour le moment la santé et la sécurité sont la priorité absolue de tous... mais sachez que j'ai très hâte de revenir sur scène et d'être avec vous de nouveau. - Céline xx...", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Pour l'heure, les spectateurs sont invités à garder leurs billets.