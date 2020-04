Céline Dion : Message d'émotion depuis sa cuisine et adieu les Vieilles Charrues

Après avoir mis sur pause sa tournée mondiale, le Courage World Tour, la chanteuse Céline Dion a regagné sa résidence de Lake Las Vegas dans l'agglomération d'Henderson. Sur son compte Instagram, mercredi 15 avril 2020, la diva a posté une vidéo en anglais et en français pour remercier les travailleurs en première ligne contre le Covid-19 et lancer un appel à la prudence.

Sur son compte, où elle régale régulièrement ses plus de 4 millions de fans en photos et vidéos, Céline Dion a donc pris la parole en pleine crise sanitaire mondiale. "Nous vivons présentement des moments incroyablement difficiles (...) La plupart d'entre nous suivons la consigne de rester à la maison. Mais il y a beaucoup de héros, dehors sur le terrain, qui vont travailler tous les jours en risquant et en sacrifiant leur vie pour nous. Ces gens ont des familles et des proches pour lesquels ils s'inquiètent, mais ils vont quand même au travail pour servir, pour nous sauver. Nous saluons votre courage. Merci pour le travail héroïque que vous faites pour notre monde. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Si vous devez sortir, assurez-vous de respecter les règles de distanciation sociale. Prenons soin les uns des autres. Et je suis certaine qu'ensemble, nous réussirons. Soyez prudents", a déclaré la star, qui a récemment fêté ses 52 ans.

Nul doute que Céline Dion fait en sorte d'imposer à ses fils, René-Charles (19 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans), de respecter les fameux gestes barrières. Mais pas question pour autant de les enfermer dans leur chambre à double tour, même si elle a mis sur pied un programme pour se divertir. Pour Pâques, elle avait ainsi organisé une chasse aux oeufs dans son jardin.

Afin de poursuivre sa démarche de remerciement pour le personnel de santé, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore, Destin, J'irai ou tu iras ou encore Dans un autre monde a annoncé sa participation au programme One World : Together At Home. Un beau projet mis sur pied par Lady Gaga en lien avec l'association Global Citizen qui se présente sous la forme d'un concert diffusée sur les réseaux sociaux et certaines chaînes de télé avec des stars confinées aux quatre coins du monde. Si la popstar a lancé un appel aux dons en faveur de l'OMS - une vraie nécessité surtout que le président américain Donald Trump vient d'annoncer la fin de l'aide des USA à l'organisme -, elle a indiqué que le show n'avait pas pour but de lever des fonds mais juste de divertir les gens. Libre à ceux qui veulent donner de le faire...

Comme le rapporte France Info, le concert sera retransmis samedi 18 avril 2020 sur France 2, France 4 (le lendemain) et la plateforme france.tv.