Céline Dion : Son costume improbable pour fêter Pâques avec ses fils

La chasse aux oeufs s'est déroulée tant bien que mal, le dimanche 12 avril 2020. Jardin ou pas, les chocolats se sont nichés dans les coins les plus improbables pour régaler petits et grands, les plus gourmands, et mettre un peu de baume au coeur des confinés. Chez Céline Dion, c'était la même histoire. Heureusement, la chanteuse a toujours le chic pour rendre le sourire à toutes celles et ceux qui l'entourent. Un don, sans doute. C'est pourquoi, en cette Pâques un peu spéciale, elle a partagé une photographie sur laquelle elle est déguisée... en lapin !

En robe à carreaux et sandalettes, des oreilles de rongeur sautillant perchées sur sa tête, Céline Dion a empoigné son plus beau panier pour fouiller la pelouse à la recherche de sucreries. Auprès d'elle, un poussin en carton mentionne l'arrivée du printemps. "Alors que nous passons ce dimanche de Pâques à la maison, maintenant plus que jamais, je vous souhaite, à vous et à vos proches, la santé, écrit l'amusante Canadienne. Prenons soin les uns des autres." Depuis des mois, l'artiste enchaîne les looks les plus improbables, se jouant des matières, éclatant les tendances, remettant les pièces les plus folles au goût du jour. Cette fois-ci, une chose est sûre : il s'agissait bien d'un costume.