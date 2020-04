Céline Dion : Son initiative hilarante pour sauver les confinés qui s'ennuient

Son anniversaire confiné

Elle a peut-être le coeur à rire, mais Céline Dion aussi passe par des moments compliqués en cette période de pandémie. Le 30 mars 2020, la chanteuse devait fêter ses 52 ans en Californie, puisqu'elle avait prévu de donner un concert à Glendale le 29 et un autre à San Diego le 31. Mais son Courage World Tour a été reporté, comme toutes les performances artistiques prévues à ces dates, et c'est à domicile qu'elle a soufflé ses bougies, entourée de ses trois fils René-Charles (19 ans), Nelson et Eddy (ses jumeaux de 9 ans). "J'espère que vous prenez tous bien soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles, écrivait-elle alors. Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en bonne santé et en sécurité. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique."