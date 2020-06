Céline Dion : "Affection et admiration", son beau message pour le Pride Month

À cause de la pandémie de coronavirus, les communautés LGBT+ du monde entier sont privées de marches des fiertés en ce mois de juin, le Pride Month. Qu'à cela ne tienne, les réseaux sociaux prennent le relais cette année. La chanteuse Céline Dion n'a pas manqué d'envoyer un message à ses fans de cette communauté.

Sur son compte Instagram, la chanteuse a posté un message aux couleurs arc-en-ciel samedi 27 juin 2020. "Alors que nous célébrons la Fierté, je tenais à partager ma très grande affection et ma profonde admiration pour les membres de la communauté LGBTQIA. Nous célébrons votre force, vos coeurs magnifiques, votre amour de la vie ainsi que votre courage même dans les moments les plus difficiles. Traitez les gens avec amour et gentillesse, aujourd'hui et à tous les jours. Bonne fierté à tous ! Céline xx", a écrit la star de 52 ans.

Ce n'est pas la première fois que l'interprète de My Heart Will Go On, Courage ou Imperfections apporte son soutien aux LGBT. La star a plusieurs fois eu l'occasion de leur envoyer son amour. En 2016, elle se réjouissait d'ailleurs des 10 ans de Fierté Montréal. En 2019, interrogée pour le lancement de sa collection de vêtements non genrés pour enfants, Celinununu, elle évoquait déjà la communauté LGBT. "Il y a encore trop de jeunes homosexuels qui se suicident par peur de ne pas être acceptés par leurs proches. Ça doit s'arrêter !", clamait-elle. En 2008, la diva avait déjà montré sa tolérance lors d'une interview pour Me-me-me.

Interrogée sur ce que serait sa réaction si elle apprenait que son aîné René-Charles (19 ans) était gay, elle disait : "Je veux qu'il réussisse en tant qu'être humain. Je veux que mon fils soit capable de me parler. Je suis avec lui, j'ai voulu ce fils. S'il est homosexuel, il n'en sera pas moins mon fils ou moins heureux pour autant."

Céline Dion, qui a reprogrammé sa tournée mondiale Courage World Tour, participe à sa façon au mois des fiertés en proposant sur plusieurs plateformes d'écoute en streaming une playlist concoctée par ses soins avec ses chansons et celles d'autres stars.