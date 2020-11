Céline Dion transformée pour Halloween : ses enfants à l'origine de son costume...

Certes, elle n'a pas encore atteint le niveau de la reine incontestée d'Halloween, Heidi Klum, mais Céline Dion commence à prendre goût elle aussi à l'évènement. Depuis quelques années, la chanteuse célèbre ce jour macabre avec ses enfants. Cette fois-ci, profitant d'un temps libre inattendu en raison de la pause forcée de son Courage World Tour pour cause de pandémie de coronavirus, elle pu enfiler un costume élaboré.

C'est sur son compte Instagram, suivi par 4,5 millions de fans, que Céline Dion a dévoilé la tenue qu'elle avait choisie pour fêter Halloween avec son clan : celui du personnage de Nanny McPhee. En légende, la chanteuse âgée de 52 ans écrit : "Pas de tours, juste des friandises. Joyeuse Halloween à tous ! Soyez prudents ! - Céline xx" La star a sans doute été maquillée et coiffée par des professionnels pour reproduire le faux gros nez, les pustules, le monosourcil et la coiffure terne de la célèbre nounou incarnée au cinéma par Emma Thompson. Totalement dans son personnage, elle a même reproduit l'attitude de Nanny McPhee dans une courte vidéo ; de quoi commencer à montrer ses talents d'actrice alors qu'elle vient de décrocher son premier rôle dans un drame romantique.

Si Céline Dion, qui semble toujours au Québec comme en témoigne le feu de cheminée sur la vidéo, a choisi de se glisser dans la peau de Nanny McPhee c'était pour faire plaisir à ses jumeaux Nelson et Eddy, âgés de 10 ans. En effet, la star avait eu l'occasion de s'exprimer sur ce qu'ils aiment regarder lors d'une interview pour la chaîne CBS en novembre 2019, lors du lancement de son dernier disque intitulé Courage. La chanteuse avait ainsi déclaré qu'avec ses jeunes fils - son aîné René-Charles, 19 ans, est plus occupé par les filles - ils aimaient regarder des films comme Monstres & Cie, Chitty Chitty Bang Bang et... Nanny McPhee. Amusée, elle ajoutait : "Même s'ils l'ont vu soixante-cinq fois."