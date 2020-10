Halloween : Heidi Klum, reine incontestée en 10 costumes fous

Si la tradition s'est largement perdue en France au fil des années, la folie Halloween bat toujours son plein aux Etats-Unis : parades, soirées déguisées, manoirs hantés, jardins transformés en cimetières... Et, au milieu de tout ça, une reine incontestée de l'événement, Heidi Klum.

Certes, le mannequin allemand de 47 ans ne pourra pas fêter Halloween à New York cette année en raison de la pandémie de coronavirus mais va-t-elle tout de même organiser un petit quelque chose, alors qu'elle est de retour sur ses terres, à Berlin ? Heidi Klum passe du temps dans son pays avec ses enfants après une guerre judiciaire avec son ex Seal, qui s'est soldée par un accord strict. D'ordinaire, la belle blonde aux manettes de l'émission Germany's Next Top Model sort le grand jeu.

Depuis le milieu des années 2000, Heidi Klum impressionne par ses costumes tous plus incroyables les uns que les autres. Elle s'est ainsi glissée dans la peau de personnages célèbres comme Fiona (du film Shrek), la reine d'Egypte Cléopâtre ou encore Jessica Rabbit. Mais elle a aussi souvent poussé l'art du déguisement sur un curseur nettement plus gore en devenant un cadavre dans on pouvait voir l'intérieur du corps ou une bête sanguinolente venue d'une autre planète.

Peu importe le costume, Heidi Klum passe des heures à enfiler ses tenues, se faire coiffer et maquiller par des professionnels dignes des plus grands studios de cinéma. On se souvient encore de son apparition inattendue en très vieille dame avec la peau du cou tombante qui laissait bouche bée face à un tel réalisme ! Depuis quelques années, elle partage sa passion avec son nouveau mari, Tom Kaulitz.

Sur Instagram, Heidi Klum a finalement révélé avoir prévu un nouveau déguisement pour 2020. Mais pourra-t-elle faire une petite fête ou s'agit-il juste d'un plaisir personnel partagé avec ses abonnés ?