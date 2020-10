Céline Dion débarque au cinéma : sa future collègue Priyanka Chopra "aux anges"

Céline Dion et le cinéma, une histoire qui commence enfin à prendre forme ? La chanteuse a toujours clamé avoir l'envie d'incarner Maria Callas sur grand écran mais, pendant longtemps, son défunt mari et manager René Angélil était frileux, préférant qu'elle se concentre sur sa carrière musicale. Devenue "le boss", la diva vient d'accepter un nouveau défi : elle aura un rôle dans un film américain.

Comme le rapporte le site spécialisé Deadline, le réalisateur Jim Strouse va tourner un drame romantique intitulé Text For You. Pour le scénario, il collabore avec Lauryn Kahn. Le duo va travailler à adapter la version allemande du film SMS Fur Dich sorti en 2016, lui-même adapté du roman de l'écrivaine Sofie Cramer. Au casting, il faudra compter sur Sam Heughan (Outlander, Bloodshot...), Priyanka Chopra (Quantico, Isn't It Romantic, Baywatch...) et Céline Dion ! Pour l'heure, la chanteuse de 52 ans n'a pas commenté la nouvelle, profitant encore de son temps libre avec ses enfants alors que sa tournée mondiale a été mise sur pause à cause de la pandémie de coronavirus.

En revanche, Priyanka Chopra - l'épouse de Nick Jonas - n'a pas caché sa joie quant à ce projet. Sur Instagram, l'actrice a partagé une capture d'écran d'un article révélant ce tournage et a écrit : "Tellement aux anges de commencer ce film incroyable avec des personnes extraordinaires ! Jim Strouse, Sam Heughan, Celine Dion. C'est un honneur pour moi. Allez, c'est partiiiiii !"