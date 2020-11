Céline Dion : Vente déchirante d'un bien acheté avec René, souvenir de "moments heureux"

Entre Céline Dion et l'immobilier, c'est une histoire d'amour de longue date. La diva québécoise a possédé plusieurs biens au fil des décennies et a finalement presque tout vendu ! Elle vient de se séparer d'un chic club de golf pour un montant encore tenu secret. Elle a pris la parole pour évoquer cet endroit havre de "moments heureux" avec son regretté mari et manager.

C'est Le Journal de Montréal qui relate l'information, jeudi 5 novembre. "Bien qu'aucune pancarte n'était plantée devant son club de golf Le Mirage, à Terrebonne, Céline Dion a vendu son complexe de 36 trous. Le nouvel acquéreur, le groupe Messier, Savard & Associés (MSA), en a fait l'annonce, jeudi", écrivent nos confrères qui précisent que les transactions avaient en réalité débuté en avril dernier. Le montant de la vente reste pour l'heure confidentiel mais plusieurs sources ont évoqué un chiffre aux alentours de 20 millions de dollars canadiens. Une coquette somme alors que Céline Dion possède déjà selon Forbes une fortune de 450 millions de dollars.

Céline Dion, qui semble toujours au Québec depuis l'été dernier en raison de la mise sur pause de sa tournée mondiale Courage World Tour pour cause de pandémie de coronavirus, a réagi à cette vente dans une vidéo. La chanteuse âgée de 52 ans a ainsi déclaré : "Cela faisait vingt-trois ans que René et moi avions acquis Le Mirage et nous y avons vécu beaucoup de moments heureux dans ces deux décennies. René a adoré chacune des minutes qu'il a passé au club (...) Le Mirage occupe une place très spéciale dans mon coeur et y restera toujours. Je suis honorée de rester partenaire et de maintenir mon lien avec le club." Le lieu, qui avait été rénové en 2008, était très apprécié de Céline Dion et son mari René Angélil, tous deux partageant une passion commune pour le golf ; la diva avait même tournée une pub pour cette discipline sportive. Quant à René-Charles, lui aussi apprécie grandement ce sport.

Céline Dion, qui a vendu divers biens comme un chic manoir ou une villa avec parc aquatique en Floride, habite désormais une maison à Las Vegas, où son scolarisés ses enfants : les jumeaux Nelson et Eddy (10 ans) et l'aîné René-Charles (19 ans), admis à l'université du Nevada.