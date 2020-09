Céline Dion : Bientôt plus riche de 20 millions ? Un de ses biens convoités...

Déjà la tête d'une fortune colossale estimée par Forbes aux alentours de 450 millions de dollars, Céline Dion pourrait bien engranger quelques billets supplémentaires. Le site du Journal de Montréal relate que son terrain de golf, Le Mirage, fait des envieux.

Propriétaire de longue date de ce club de golf situé précisément à Terrebonne, Céline Dion pourrait bien décider de le vendre, surtout depuis que son mari René Angélil est mort. Le couple aimait s'adonner à ce sport mais cela fait un moment que l'interprète de Courage n'a pas été vue sur un green. Nos confrères rapportent que l'établissement est dans le viseur de potentiels acheteurs même s'il n'est officiellement pas à vendre pour l'heure. Il est dans la ligne de "mire du groupe immobilier Messier, Savard et Associés (MSA) (...) la firme immobilière québécoise à laquelle sont associés l'ancien directeur général du Canadien Serge Savard et l'ancien gardien José Théodore étudie la possibilité d'acheter le club", précise le site. Récemment, c'est l'ancienne demeure de sa défunte maman qui a connu un coup du sort en passant à la trappe en raison d'un vaste programme immobilier.

Le club Le Mirage a connu des travaux de rénovation à hauteur de plus de 20 millions de dollars au lieu des 15 prévus. Ainsi, si Céline Dion était intéressée pour vendre, nul doute qu'elle en demanderait donc un peu plus. Les travaux concernaient le bâtiment principal, deux parcours, un centre de perfectionnement et la modernisation des installations du pavillon. "Selon des sources du monde du golf, il serait surprenant que le prix potentiel de vente du Mirage, un complexe de 36 trous, s'élève à plus de 20 millions malgré tous ces investissements. La raison est simple : le club de golf se trouve en pleine zone agricole. Il est bordé au sud et au nord par des zones urbaines", nous apprend le site. Pas de quoi décourager les acheteurs qui pourraient à leur tour envisager des investissements de transformation.

Pour rappel, Céline Dion possède une villa à Las Vegas mais a vendu plusieurs biens ces dernières années qu'il s'agisse de son incroyable demeure en Floride comme son coquet chalet ou encore son manoir au Québec.