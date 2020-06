Céline Dion : La maison de sa mère bientôt rasée, un projet pharaonique prévu

Entre Céline Dion et l'immobilier, c'est une histoire presque aussi longue que celle qu'elle entretient avec la musique ! La star a longtemps possédé plusieurs demeures : un chalet à Notre-Dame-de-la-Merci et un manoir au Québec, ainsi qu'une villa avec parc aquatique en Floride, aux États-Unis. On lui a aussi prêté au fil des années, sans certitude, un appartement parisien et une résidence en Belgique. Désormais, c'est à Las Vegas qu'elle habite et où elle a fait construire une nouvelle maison. Nul doute que la star saura apprécier à sa juste valeur le projet pharaonique entourant son ancien domaine de l'île Gagnon, à Laval (Québec)...

Comme le rapporte le site du Journal de Montréal, le promoteur François Duplantie a présenté un projet de 800 millions de dollars canadiens comprenant notamment la construction de presque 700 appartements autour de l'ancien domaine de Céline Dion, vendu une petite fortune en 2016 après quelques travaux à cause d'une inondation, dans le cadre d'un projet de "centre de villégiature international". En plus des appartements, dans des bâtiments allant de deux à six étages, le projet prévoit aussi un hôtel 5 étoiles de 35 chambres, un spa, deux restaurants, la création d'un pont...

Mais ce n'est pas tout ! En effet, ce projet tentaculaire prévoit aussi la construction dans le quartier voisin, dit Sainte-Rose, d'un grand nombre d'appartements, d'un hôtel 3 étoiles, d'une maison de retraite ou encore d'une salle de spectacles. Mais, pour construire tout cela, quelques maisons devront être rasées dont celle de la regrettée Thérèse Dion. La maman de Céline Dion, morte en janvier 2020, y possédait une belle demeure dans laquelle elle recevait son clan. De quoi bouleverser ses enfants qui y ont des tas de souvenirs. "Les souvenirs, on va les garder en nous. La tendance est aux condos, la population est vieillissante, donc je trouve que c'est une bonne affaire", a toutefois nuancé Claudette Dion, soeur de Céline.

Comme le précisent nos confrères, "l'île Gagnon se trouve au milieu du refuge faunique de la rivière des Mille-Îles et face à un parc prisé des amateurs de kayak". De quoi, pour le promoteur, justifier ce projet qui devrait attirer toutes sortes de public.