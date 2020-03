Céline Dion : Message bouleversant pour sa défunte mère Thérèse

Elle aurait dû fêter ses 93 ans entourée de tout son clan, mais, malheureusement, à quelques semaines près la vie en a décidé autrement pour Thérèse Dion, morte le 17 janvier dernier. Sur Instagram, sa célèbre fille la chanteuse Céline Dion n'a pas oublié cette date importante.

Sur son compte suivi par 4,2 millions de fans, l'interprète de My Heart Will Go on a posté une photo de sa maman, souriante et détendue, lunettes de soleil sur le nez et cocktail à la main. "Chère maman, nous pensons tous beaucoup à toi. Spécialement aujourd'hui, le jour de ton anniversaire. Je sais que tu es avec papa et que vous veillez sur nous. Vous nous manquez beaucoup et nous vous aimons profondément. Bonne fête maman ! On t'aime, Céline et toute la famille xx... 'Voilà !...'", a écrit la diva québécoise en légende de son message.

Céline Dion est désormais orpheline puisque son père, Adhémar Dion, est mort en 2003. À l'époque, la chanteuse était montée sur scène pendant sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas et avait eu le plus grand mal à se produire, craquant devant ses fans, mais rendant hommage à celui qui était son premier fan. Après la mort de sa mère, Céline Dion était encore une fois montée sur scène pour sa tournée actuelle, le Courage World Tour, à Miami. "Je suis quasiment certaine que vous avez appris que ma maman est décédée tôt ce matin. Mais je vais bien. Elle était malade depuis un moment. Et nous savions qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps avec elle. (...) On est à peu près sûrs que maman a attendu que nous soyons tous réunis avant de s'éteindre", avait-elle alors déclaré en racontant les ultimes moments de Thérèse.

Céline Dion est actuellement chez elle à Las Vegas, avec ses trois fils René-Charles et les jumeaux Nelson et Eddy, sur lesquels elle veille par crainte du coronavirus. La diva, qui a récemment sorti un nouveau disque intitulé Courage, a été contrainte de reporter le reste de ses dates américaines. Céline Dion, qui va fêter ses 52 ans le 30 mars prochain, est attendue en Europe dans quelques semaines si tout va bien...