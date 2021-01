René-Charles Angélil a 20 ans : photos de son évolution look, le fils de Céline Dion métamorphosé

"Je lui dirai qu'il est né de l'amour, que nous l'attendions passionnément. Que chaque nuit s'efface au nouveau jour, qu'il sera grand mais qu'il a bien le temps. Oh Dieu, qu'il a bien le temps...", chantait Céline Dion en 2003 sur des mots de son ami Jean-Jacques Goldman. Le temps a passé et la chanteuse voit aujourd'hui son petit garçon devenir un adulte.

Ce lundi 25 janvier 2021, René-Charles Angélil fête ses 20 ans ! De quoi donner un petit coup de vieux à tous ceux qui se souviennent de la pause de deux ans prise par Céline Dion en 2000 pour avoir un enfant. Un bébé que la star et son défunt mari René auront attendu avec impatience. Le couple avait opté pour la procréation assistée. "Dans une interview exclusive sur TVA, la chanteuse avouait même l'existence d'un second embryon issu de la fécondation in vitro de l'un de ses ovules par le sperme de son mari. Et elle qualifiait cet embryon congelé et conservé dans un centre de procréation assistée de 'jumeau de laboratoire'", rappelait le Courrier International. Ledit embryon était alors conservé dans une clinique de New York.

Le 25 janvier 2001, Céline Dion donne naissance à son fils aîné René-Charles dans un hôpital de Palm Beach, en Floride. Un bébé né prématuré puisqu'il était attendu pour mi février. Très heureuse, l'interprète de My Heart Will Go On accordera aux caméras et photographes d'assister au baptême de son enfant à la basilique de Montréal. Par la suite, elle embarquera son fils avec elle lors de ses déplacements aux quatre coins du monde, pour ses tournées, de la promotion ou divers autres événements. Cela donne lieu les premières années à des critiques déplacées sur la longue chevelure blonde de son fils dont elle dévoilera plus tard qu'elle lui servait de protection pour cacher son malaise et sa timidité.

Des années après, René-Charles est métamorphosé. Les cheveux ont été coupés, la barbe a poussé, les centimètres ont fait de lui un grand jeune homme et le style est raccord à celui de son époque, entre casual et streetwear. D'ailleurs, le frère de Nelson et Eddy (10 ans) a adapté son look à sa carrière dans la musique lui qui s'est lancé sous le pseudonyme de BigTip. Et, comme beaucoup de jeunes de son âge, il est très intéressée par les filles... Scolarisé à l'université du Nevada, à Las Vegas, René-Charles prépare activement sa vie d'adulte.