Céline Dion : Son fils René-Charles se fait tatouer, un motif hommage à la chanteuse ?

René-Charles n'a définitivement plus rien du petit garçon craintif aux cheveux longs, caché derrière les jambes de sa célèbre maman Céline Dion. Alors qu'il fêtera, déjà, ses 20 ans le 25 janvier 2021, le jeune homme est totalement épanoui. Sur Instagram, où il vient de repartir de zéro sous son pseudo de chanteur, Big Tip, il a dévoilé avoir succombé à la mode des tatouages.

Pour fêter le passage à la nouvelle année, René-Charles Angélil s'est donc fait tatouer. Dans la story de son compte Instagram, suivi par presque 86 000 curieux, il a posté une photo de lui avec l'avant-bras gauche tatoué. "Bonne année au 514", a-t-il écrit en légende. Peut-être une référence à un salon de tatouage de Montréal portant ce nom ; le fils de Céline Dion ayant peut-être fait un saut au Québec pour rejoindre sa mère et ses frères, Nelson et Eddy (10 ans), qui y avaient posé leurs valises pour plusieurs mois alors que lui était resté avec sa chérie à Las Vegas. Le jeune homme, masque de protection contre le coronavirus sur le visage, a ajouté : "#CasiNo.5" Une référence au motif de son tatouage, le chiffre 5.

René-Charles a récemment annoncé sur Instagram son retour dans la musique, après deux années de pause, avec le titre CasiNo.5. Un clip doit prochainement voir le jour... Le choix du chiffre 5 interpelle et semble symbolique puisque la chanteuse Céline Dion (52 ans) a plusieurs fois eu l'occasion d'expliquer l'importance qu'il a eu dans sa vie et celle de son regretté mari René Angélil à diverses occasions. "Le 5 est mon chiffre porte-bonheur", avait-elle admis auprès de Paris Match. Sa voiturette de golf portait le 5, la vente de son terrain de golf a été finalisée un 5 novembre et elle garde une pièce de 5 cents trouvée au sol avant son premier concert quand elle était jeune... Est-ce que ce chiffre portera aussi chance à René-Charles dans sa carrière de chanteur ?

Céline Dion doit prochainement annoncer un retour surprise en résidence permanente dans un nouvel hôtel-casino de Las Vegas selon de persistantes rumeurs. La star ne sait pas en revanche si elle pourra reprendre sa tournée mondiale Courage World Tour arrêtée pour cause de pandémie.