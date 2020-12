Céline Dion avec ses 3 fils pour Noël, René-Charles changé sans ses lunettes

Partie se mettre au vert au Québec avec Eddy et Nelson, Céline Dion n'a pas pu profiter beaucoup de René-Charles. Le jeune homme est resté à Las Vegas pour sa chérie et ses études et s'est montré particulièrement discret en cette année 2020. Sa dernière prise de parole remonte au mois de novembre dernier.

Contre toute attente, le fils de Céline Dion et René Angélil était sorti de son silence pour soutenir une femme prénommée Amy. Emu par le combat de cette Américaine touchée par un cancer des voies biliaires diagnostiqué l'été dernier, et qui a failli mourir "après deux semaines à l'hôpital", René-Charles avait relayé une cagnotte sur sa page Instagram. Cette dernière servirait à financer le traitement particulier d'Amy, uniquement proposé dans deux établissements, en Californie et dans le Minnesota. Céline Dion avait de quoi être fière de son grand garçon avec cette belle initiative.