Céline Dion : Frisottis, robe velours et boots dans les champs, shooting de Thanksgiving

Exceptionnellement, Céline Dion poursuit son séjour sur ses terres natales du Québec tout l'automne alors qu'elle y avait posé ses valises depuis l'été dernier, heureuse de retrouver les siens après la mise sur pause forcée de sa tournée Courage World Tour. Mais même loin de sa maison principale de Las Vegas, où elle habite maintenant de longue date, elle garde une pensée pour les Etats-Unis.

Sur son compte Instagram, où elle régale régulièrement ses millions d'abonnés en photos et vidéos, Céline Dion a posté trois nouvelles images d'elle, le jeudi 27 novembre. Pour une occasion spéciale... "À tous ceux qui célèbrent aux États-Unis (et partout dans le monde) je vous souhaite une très joyeuse Action de grâce. Malgré que nous célébrons séparément, nous sommes tous ensemble en pensées. Je vous envoie tout mon amour ! - Céline XX...", a écrit la chanteuse de 52 ans. L'interprète de Courage a pris la pose en boots blanche, longue robe du soir en velours noir et les cheveux façon frisottis sous un chapeau, au milieu des arbres et des champs. Un shooting glamour et champêtre très amusant pour la diva qui est devenue une nouvelle icone de mode. Quelques semaines plus tôt, elle avait déjà pris la pose pour le Thanksgiving canadien.

Céline Dion, qui profite de son temps libre avec ses jumeaux Nelson et Eddy (10 ans) - son fils aîné René-Charles (19 ans) étant resté à Las Vegas -, a récemment fait parler d'elle en livrant un témoignage inattendu sur le harcèlement. La star a pris la parole dans une vidéo réalisée avec L'Oréal Paris où elle a évoqué le comportement déplacé, physique et verbal, de plusieurs hommes rencontrés au cours de sa longue carrière dans le show business.

Côté musique, Céline Dion devait reprendre sa tournée mondiale Courage World Tour dès le 19 mars à Paris - six dates sont prévues en France - mais au vu de la situation sanitaire tout cela semble compromis...