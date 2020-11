Céline Dion : Touchée de manière déplacée par un homme, ses choquantes révélations

Plus que jamais l'heure est à la libération de la parole des femmes. Les témoignages contre le harcèlement sexuel physique et verbal se sont multipliés et ce dans tous les domaines. Quelques semaines après sa consoeur et supposée rivale Lara Fabian, elle aussi victime de ce genre de pratiques, c'est au tour de Céline Dion de prendre la parole.

La star âgée de 52 ans, confinée avec ses enfants au Québec depuis plusieurs mois, a pris la parole dans une vidéo partagée par L'Oréal Paris concernant le harcèlement - un projet intitulé Stand Up -, ce mercredi 25 novembre. Céline Dion, qui a rejoint le leader mondial des cosmétiques l'an dernier pour diverses campagnes dont une filmée dans la capitale française, a ainsi fait d'inattendues révélations sur des comportements déplacés de la part d'hommes au cours de sa longue carrière dans le show business. "Ça m'est arrivé en coulisse, je rencontrais des gens... Un homme un peu trop démonstratif a posé sa main dans le bas de mon dos. Je n'ai pas réagi sur le moment, mais c'était très perturbant. Parfois aussi, des compliments un peu déplacés. Des remarques sur mon corps, qui ressemblent plus à des avances, qui me mettent très mal à l'aise", a-t-elle ainsi relaté.

Sur Twitter, la diva a ajouté : "À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je me joins à @lorealparis pour lutter contre le harcèlement de rue. À votre tour, apprenez ce que sont les 5D sur http://standup-international.com - Céline xx..."

Céline Dion, veuve depuis la mort de son mari René Angélil en 2016 et qui n'a pas retrouvé de compagnon, a pris la parole afin de participer à un élan mondial pour faire bouger les consciences. L'interprète de My Heart Will Go On ajoute : "Tous ensemble, réagissons ! Parce que vous le valons bien." L'Oréal Paris a donné des précisions sur son initiative. "Comme @celinedion, rejoignez le mouvement Stand Up contre le harcèlement de rue. Parce que nous avons toutes et tous un rôle à jouer, formez-vous en 15 minutes sur http://standup-france.com", a précisé le groupe sur son compte Twitter.

"L'Oréal Paris, l'ONG Hollaback! et la Fondation des Femmes s'unissent pour lutter ensemble contre le harcèlement de rue. Stand up est un programme de formation permettant à chacun.e de mettre fin aux situations de harcèlement de rue, qu'on en soit témoin ou victime, grâce à des gestes simples, mais déterminants", peut-on lire sur le site du projet.