Céline Dion : Son fils René-Charles sort du silence pour Amy, une femme qui l'a ému

Alors que sa célèbre maman régale régulièrement ses fans sur Instagram, René-Charles Angélil - fils de Céline Dion et du regretté René Angélil - avait disparu du réseau social, sur lequel il avait pourtant lancé sa carrière de chanteur sous le pseudo de Big Tip. Mais, lundi 16 novembre, il a donné signe de vie en se mobilisant pour soutenir une femme qui l'a touché en plein coeur.

Dans la story de son compte suivi par 85 000 abonnés, René-Charles a partagé le lien vers une cagnotte Go Fund Me en faveur d'une certaine Amy. Une collecte de fonds est organisée à Las Vegas, où le jeune homme de 19 ans habite avec sa maman et ses frères les jumeaux Nelson et Eddy, 10 ans. L'objectif à atteindre est de 40 000 dollars afin de permettre à cette femme victime d'un cancer des voies biliaires diagnostiqué l'été dernier, et qui a failli mourir "après deux semaines à l'hôpital", de suivre un traitement particulier uniquement proposé dans deux établissements, en Californie et dans le Minnesota. L'argent récolté servira à payer ses frais médicaux et ses déplacements pour être soignée.

Pour l'heure, presque 9000 dollars ont été récoltés. Nul doute que le coup de pouce médiatique de René-Charles, qui poursuit sa scolarité à l'université du Nevada et n'a pas accompagné son clan au Québec cet été ni cet automne, a été d'une grande aide. Parmi les dons anonymes, quelques-uns montent jusqu'à 1000 dollars. Le jeune homme aurait-il sollicité sa maman pour qu'elle mette la main à la poche ? La fortune de Céline Dion - qui vient de fêter le premier anniversaire de la sortie de son dernier disque Courage - est estimée par Forbes à 455 millions de dollars...

La générosité est de famille dans le clan Dion-Angélil. La chanteuse de 52 ans soutient de longue date la recherche contre la fibrose kystique, maladie ayant coûté la vie de sa nièce Karine, quand elle n'avait que 16 ans.