Céline Dion : La mort de sa nièce Karine à 16 ans, "après un long combat", douloureux souvenir...

Le 2 mai 1993, Céline Dion perdait sa jeune nièce Karine, 16 ans, de la mucoviscidose. Pres de trente ans après, la chanteuse canadienne n'oublie pas cette douloureuse épreuve qui l'a poussée à se mobiliser depuis de longues années pour les services pédiatriques.

Le 15 novembre 2020, à l'occasion de la Journée nationale de la Philanthropie, Céline Dion est revenue sur la disparition beaucoup trop précoce de sa nièce. Marraine de du CHU Sainte-Justine de Montréal, l'artiste de 52 ans a publié un message sur le site de l'établissement hospitalier, le plus grand centre mère-enfant au Canada et l'un des quatre plus importants centres pédiatriques en Amérique.

"Je viens d'une grande famille. De celles qui s'entraident, qui se serrent les coudes quand les temps sont durs. Qui ne laissent jamais tomber. Ça me réconforte d'y penser en ces temps de COVID-19. Malgré ce qui nous déchire actuellement, j'aime me dire qu'il y aura toujours des gens comme vous et moi pour garder le fort, un petit geste à la fois. Et de ça, on peut être vraiment fier", débute Céline Dion. La chanteuse, issue d'une famille de 14 enfants, est heureuse de savoir les siens (René-Charles, 19 ans et les jumeaux Eddy et Nelson, 10 ans, qu'elle a eus avec René Angélil) en "santé" (à comprendre en bonne santé). "Je suis consciente de cette chance immense. Personne ne veut avoir à se rendre à l'hôpital avec son enfant, mais si la vie bascule, on sait où aller. Et c'est ici, à Sainte-Justine", ajoute-t-elle.

C'est au CHU Sainte-Justine que Karine s'est éteinte il y a bientôt trente ans. Un drame sur lequel la veuve de René Angélil revient dans son message : "Très tôt dans ma vie, avant même d'avoir des enfants, j'ai compris combien investir en pédiatrie pouvait être porteur d'avenir et d'espoir. Il y a près de 30 ans, ma nièce Karine, soignée ici à Sainte-Justine, s'éteignait à l'âge de 16 ans après un long combat contre la fibrose kystique." "Aujourd'hui, je pense aux autres patients comme ma Karine et je me dis : qu'est-ce que ce sera d'être un enfant malade, de recevoir des soins et de grandir dans 30 ans d'ici ? Quelle sera notre rétrospective ?", se questionne la grande diva.