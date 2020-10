Céline Dion nostalgique : touchante vidéo avec Jean-Jacques Goldman

Céline Dion pourra-t-elle reprendre sa tournée mondiale, Courage World Tour, en 2021 ? Au vu de la crise sanitaire mondiale, rien n'est moins sûr... La chanteuse de 52 ans, qui profite de cet inattendu temps libre auprès de ses enfants, n'oublie pas ses fans. Sur Instagram, elle les régale en photos et vidéos.

Lundi 26 octobre, Céline Dion a ainsi publié sur son compte suivi par 4,5 millions de followers - compte où elle est très active - une vidéo d'archive prise en 1997. A l'époque, la star enregistrait un album culte... "Découvrez les coulisses de la réalisation de l'album de Céline 'S'il suffisait d'aimer' en 1998 [son année de sortie officielle, NDLR] avec une liste de lecture des sessions d'enregistrement ! Voyez en plus via le lien en bio", peut-on lire en légende de cette publication. Sur cette vidéo on peut ainsi voir la diva au naturel, enregistrant le tube On ne change pas, sous l'oeil attentif de son ami Jean-Jacques Goldman. Le duo, complice devant la console du studio d'enregistrement, ne se doutait pas alors que l'album se vendrait à 4 millions d'exemplaires à travers le monde. Outre S'il suffisait d'aimer, devenu un hymne à l'amour et la paix, le disque comprenait aussi Dans un autre monde ou En attendant ses pas.

Sur Youtube, la vidéo dans sa version longue mettant en scène Céline Dion et Jean-Jacques Goldman propose aux fans d'en découvrir un peu plus. L'occasion d'entendre la chanteuse être complimentée par son ami qui ne lui fait qu'une toute petite remarque sur une erreur de prononciation dans une phrase de la chanson. "C'est très gentil de l'avoir fait, sinon je n'avais rien d'autre à te dire... Alors j'apprécie !", lui faisait ainsi remarquer en rigolant Jean-Jacques Goldman. Une belle complicité et une fluidité dans leur collaboration qui se retrouvera au fil de la carrière de la diva. Le duo a ainsi travaillé depuis sur les disques Une fille et quatre types et Encore un soir ; pour ce dernier, Jean-Jacques Goldman avait ainsi accepté de sortir, un peu, de sa paisible retraite à Londres.

Les fans de Céline attendent avec impatience son prochain disque en français, elle qui a sorti l'album Courage en novembre 2019.