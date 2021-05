René-Charles : Le craquage (vraiment) hors de prix du fils de Céline Dion !

René-Charles serait-il du genre bling bling ? Le fils de Céline Dion et du défunt René Angélil a surpris ses abonnés Instagram en partageant une publication dévoilant son récent craquage. Le jeune homme roule désormais sur le Strip de Las Vegas dans un bolide hors de prix.

Discret depuis plusieurs semaines, après avoir annoncé en fanfare la parution de son premier EP intitulé Casino.5, René-Charles Angélil a de nouveau utilisé son compte Instagram le mercredi 5 mai. Il a partagé en story la publication de Joseph Martinez, un homme qui travaille dans la concession automobiles Fletcher Jones Imports - Mercedes-Benz, à Las Vegas dans le Nevada. "Félicitations à mon gars @bigtipmusic pour son incroyable Matte Blk w/Bengal Red Leather interior 2021 AMG G63", peut-on lire. "Client satisfait", a ajouté le compte de la concession.

Le fils de l'interprète de My Heart Will Go On est donc désormais propriétaire d'une voiture flambant neuve dont la gamme de prix démarre aux alentours de 150 000 dollars. Le site spécialisé Carbuzz.com, qui a publié une fiche produit et des photos de cette voiture, l'estime avec les options à 353 000 dollars. Un joujou qui ne devrait pas passer inaperçu sur le parking de l'Université du Nevada, où il avait révélé avoir été admis. A moins que le fils de Céline Dion ne poursuive exclusivement une carrière de rappeur ? La question reste aussi de savoir qui a payé. Avec une fortune estimée à 800 millions, Céline Dion a largement de quoi faire plaisir à son fils...