Céline Dion sort (enfin) du silence et fait une annonce attendue par les fans !

En mars 2020, Céline Dion était contrainte de mettre en pause sa tournée mondiale pour cause de pandémie de coronavirus alors qu'elle se produisait aux Etats-Unis. Attendue par la suite en Europe, elle avait bien évidemment dû renoncer une première fois. Alors que ses fans s'impatientaient, ils viennent d'apprendre un nouveau report.

Sur Twitter et Instagram, Céline Dion est enfin sortie du silence ce mercredi 17 février pour révéler ce qui était couru d'avance : le report du Courage World Tour qui devait reprendre depuis Paris en mars 2021. "J'ai tellement hâte de chanter pour vous. Nous devrons rattraper tout le temps perdu, alors restez en sécurité et en bonne santé jusqu'à ce que nous nous retrouvions - Céline xx...", a fait savoir la diva québécoise de 52 ans. Dans une vidéo, l'interprète de My Heart Will Go On a également fait part de sa déception suite à ce report forcé par la crise sanitaire liée au coronavirus qui semble ne jamais vouloir prendre fin. "J'espérais vraiment vous voir en Europe ce printemps mais malheureusement il va falloir attendre encore un peu parce que la situation n'est pas encore assez sécuritaire. Mais nous savons tous que les vaccins sont en chemin et ça c'est super", a-t-elle précisé.

Et la star d'admettre que depuis qu'elle est au repos forcé, elle "s'ennuie". Mais Céline Dion est toutefois attendue au cinéma dans le drame romantique Text For You. Ce temps libre est aussi l'occasion pour elle de le passer avec ses jumeaux Nelson et Eddy (10 ans) et, quand il le veut bien, son aîné René-Charles (20 ans).