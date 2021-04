Céline Dion superbe en robe décolletée, promet "une fabuleuse annonce" !

Silencieuse - ou presque - depuis qu'elle a annoncé un nouveau report de sa tournée mondiale Courage World Tour, Céline Dion a surpris ses fans avec une petite vidéo dévoilée sur ses réseaux sociaux le 19 avril 2021. La star promet de bientôt lever le voile sur ce qu'elle prépare en cachette.

"Un petit avant-goût avant une fabuleuse annonce le 21 avril. À suivre ! - Céline xx...", a sobrement commenté l'interprète des tubes My Heart Will Go On, I'm Alive, The Power of Love ou encore All By Myself en légende d'une publication notamment partagée sur Instagram. Céline Dion apparaît dans cette vidéo dans une superbe robe rouge transparente, largement décolletée, et chaussée d'escarpins dorés. La diva, l'air enjoué, stoppe une boule du pied sur ce qui ressemble à un plateau de jeu... Il n'en fallait pas plus pour que ses fans s'emballent et y voient un retour en résidence permanente à Las Vegas.

Comme l'avait annoncé Purepeople en mars dernier, Céline Dion doit bel et bien entamer une troisième résidence dans le Nevada - où elle habite avec ses trois enfants - mais, cette fois, elle fait une infidélité au Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace... La chanteuse se produira dès la fin de l'année 2022 sur la scène du Resorts World, l'établissement le plus cher jamais construit sur le Strip. Un nouvel hôtel qui ouvrira ses portes en juin prochain et qui a déjà recruté plusieurs stars. Ainsi, la chanteuse Carrie Underwood et le DJ Zedd ont eux aussi posté un teasing pour une annonce prévue le 21 avril...