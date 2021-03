Céline Dion : Grosse surprise à ses fans, come-back annoncé à Las Vegas à hôtel-casino le plus cher !

Sera-t-elle une fois encore la sauveuse de Las Vegas ? Céline Dion, qui avait grandement aidé la ville à relever son économie en s'y produisant lors de deux lucratives résidences permanentes, projette d'y revenir prochainement. Elle y est attendue pour 2022.

C'était une rumeur qui agitait les cercles de fans les mieux renseignés des activités de Céline Dion et cela se vérifie désormais. Le 26 février 2021, un article paru dans la discrétion sur le site spécialisé Casino.org, relate que la star a donc signé un contrat pour revenir chanter à Las Vegas après y avoir fait ses adieux en juin 2019. "Céline Dion doit revenir sur le Strip mais au sein d'une nouvelle maison. Le Resorts World, au coût de 4,3 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'hôtel-casino le plus cher jamais construit ici, prévoit d'ouvrir ses portes cet été. Céline Dion doit prendre la tête d'affiche de la section divertissement du groupe mais cela ne commencera pas avant la fin de l'année 2022", peut-on lire. La diva a récemment repoussé les concerts du Courage World Tour pour cause de pandémie.

Malgré l'activité extrêmement réduite à Las Vegas en raison de la crise sanitaire, mettant notamment à l'arrêt tous les spectacles, les professionnels du tourisme sont confiants d'autant plus que la vaccination semble aller vite aux Etats-Unis. Le Resorts World, construit face au célèbre Wynn, proposera 4300 chambres, un espace casino de 11 000 m², un espace shopping comprenant notamment deux boutiques du défunt Fred Segal, un spa ou encore plusieurs restaurants. Une offre complétée par un complexe aquatique extérieur de 20 000 m². Quant à la salle de concert devant accueillir Céline Dion, elle pourra contenir 5000 spectateurs. Soit 900 sièges de plus que le Colosseum du Caesars Palace. De quoi générer pour la chanteuse et l'établissement encore plus de revenus...