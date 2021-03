Fred Segal est mort

Fred Segal a fondé sa chaîne de magasins en 1961. Trois de ses boutiques sont situées à Los Angeles. Celui de West Hollywood est devenu un passage obligé pour de nombreuses célébrités. M. Pokora et son épouse Christina Milian, les soeurs Kendall et Kylie Jenner, Kourtney Kardashian et le top model Heidi Klum y sont régulièrement photographiées.

"Fred Segal a façonné la mode de Los Angeles et provoqué un changement révolutionnaire avec le premier bar à jeans, a écrit le PDG des boutiques Fred Segal, Jeff Lotman, dans un communiqué publié par People. Fred été le pionnier du concept shop-in-shop et la vente au détail expérimentale, qui reste l'essence de notre marque, 60 ans plus tard. Son concept avant-gardiste continue de découvrir et de soutenir des créateurs prometteurs et de créer des moments iconiques de la mode. Nous continuerons d'honorer l'héritage de Fred en offrant une expérience en magasin inégalée, en cherchant de nouvelles marques, en diffusant le style et la culture de Los Angeles autour du monde et en nous aimant les uns les autres."