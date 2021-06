Lara Fabian et son mari Gabriel, plus amoureux que jamais : rares photos de couple pour leurs 8 ans !

Elle chantait l'amour, aujourd'hui, elle l'affiche ! Lara Fabian est une femme heureuse en ménage et elle le prouve avec trois photos postées, lundi 28 juin 2021, sur son compte Instagram. La maman de Lou, 14 ans, est souriante auprès de celui qui partage sa vie depuis maintenant 9 ans, le magicien italien de 38 ans, Gabriel Di Giorgio. La Belge de 51 ans file le parfait amour avec lui depuis leur rencontre en Italie, en 2012.

Pour Paris Match, l'interprète de Je t'aime était revenue sur leur coup de foudre. Alors en déplacement pour coacher l'équipe de la comédie musicale Casanova, et sortant d'une rupture avec le père de sa fille, Gérard Pullicino, la chanteuse croise le chemin de celui qu'elle épousera un an plus tard. "Un homme aux cheveux longs monte sur scène en dernier. Il se nomme Gabriel Di Giorgio. Il est à la fois professeur et membre de la troupe. Il me regarde mais ne dit pas un mot", expliquait-elle au magazine en 2015.