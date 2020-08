Lara Fabian quitte The Voice : elle dévoile les raisons

La dixième et prochaine saison de The Voice (TF1) se fera sans Pascal Obispo et Lara Fabian, remplacés par Vianney et Florent Pagny. Une information annoncée par nos confrères de Puremédias lundi 24 août 2020 et confirmée dans la foulée par la célèbre chanteuse sur son compte Instagram. Plus encore, l'interprète de Je t'aime a évoqué les causes de ce départ.

"Je ne pourrai malheureusement pas, cette année, faire partie des coaches et retrouver mon fauteuil rouge, a écrit Lara Fabian. La situation sanitaire étant particulièrement trouble et imprévisible, j'ai pris la décision de rester au Québec afin de ne pas mettre en danger les tournages si la situation que nous traversons devait empirer et m'empêcher de répondre à mes engagements..." C'est donc pour des raisons sanitaires que la star de 50 ans a pris cette lourde décision.