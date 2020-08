Pascal Obispo quitte The Voice : les raisons de son départ

Et s'il a pris la lourde décision de céder son fauteuil rouge, c'est parce qu'il n'aura certainement pas le temps ni l'énergie de dénicher des talents. En effet, l'époux de Julie Hantson planche sur un tout nouveau projet : "Je prépare depuis de longs mois un projet qui nécessite beaucoup de temps et d'implication de ma part, ce qui est momentanément incompatible avec l'engagement indispensable pour participer à l'émission et coacher de futurs talents."

Sans en dire plus sur ce qu'il réserve à ses fans, l'interprète du titre Mourir demain a poursuivi : "Je vous donne rendez-vous très bientôt, aux alentours de la nouvelle année, pour vous dévoiler ce nouveau projet artistique et créatif plein de surprises, de découvertes et de rencontres. J'ai hâte de le partager avec vous, et vous y aurez d'ailleurs une place essentielle. Bien sûr, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de mes avancées, en vous offrant de petits extraits pour vous faire patienter, comme je le fais déjà depuis quelques semaines." Et de conclure : "D'ici là , protégez vous, protégez vos enfants, vos anciens, et soyez heureux en protégeant aussi chaque minute de liberté."

Pour information, Pascal Obispo et Lara Fabian seront remplacés par Vianney et Florent Pagny, coach dans The Voice les sept premières saisons du télé-crochet. De leur côté, Amel Bent et Marc Lavoine rempilent pour la prochaine saison.