Lara Fabian : Photo au naturel d'un moment douceur grâce à sa fille Lou

Depuis qu'elle a reposé ses valises au Québec avec son mari Gabriel et sa fille Lou, la chanteuse Lara Fabian sait la dureté des hivers. Alors il est important pour elle d'avoir un vrai intérieur cocooning pour se détendre et profiter des siens sans mettre le nez dehors. Sur Instagram, la star a partagé une photo en plein repos, au coin du feu.

Jeudi 18 février 2021, Lara Fabian a saisi son compte Instagram pour poster un montage photo sur lequel on la voit prendre la pose au naturel, devant un réconfortant feu de cheminée. En légende, l'interprète de Je t'aime écrit : "Un jour de repos ... un peu de douceur et de chaleur ... et une bonne pâtisserie réalisée avec amour par ma petite Lou." La chanteuse aujourd'hui âgée de 51 ans avait un peu de temps libre entre les tournages de l'émission Star Académie, dont elle est la directrice accompagnée de plusieurs vedettes comme Mika, et profitait donc de la passion de sa fille pour la pâtisserie. A 12 ans, la demoiselle née de l'ancienne histoire de coeur entre la chanteuse et Gérard Pullicino apprécie particulièrement de mettre les mains dans la pâte. "Elle nous fait déjà des gâteaux à étages et des pancakes le matin. Le dimanche, c'est elle qui s'occupe du brunch. C'est une enfant dans l'action", avait raconté la star à Paris Match.

Heureusement, Lara Fabian compense toutes ses douceurs par d'intenses séances de sport depuis plusieurs mois et ses efforts payent. La star affiche une silhouette très amincie.