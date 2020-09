Lara Fabian : Hilare en "pose de l'ours", elle poste ses fesses en vidéo

Lara Fabian a passé un été sportif ! La chanteuse, installée depuis quelques années au Québec avec son mari Gabriel et sa fille Lou, a multiplié les entraînements, seule ou avec l'aide de sa coach Josée Lavigueur. La star de 50 ans a pour objectif de perdre quelques kilos et de muscler son corps. Elle se donne à fond et l'a encore prouvé.

Sur son compte Instagram suivi par 421 000 abonnés, Lara Fabian a partagé une vidéo amusante d'elle en plein exercice physique, encouragée par sa coach. Hilare, l'interprète des tubes Immortelle, Tu es mon autre, Je t'aime ou encore Humana apparaît au sol, en jogging, avec un poids sur le ventre. Alors qu'elle effectue des mouvements du bassin, sa coach a précisé qu'elle faisait la "pose de l'ours" et cela a beaucoup amusé la chanteuse. "C'est la première fois que je vais poster mes fesses !", a-t-elle réagi. Lara Fabian peut être fière d'elle puisqu'elle est une très bonne élève. "C'est magnifique. (...) Tu travailles parfaitement, je n'ai rien à dire, je m'ennuie !", a ainsi commenté sa coach. De quoi être en pleine forme pour reprendre les derniers concerts de sa grande tournée 50 World Tour, reportés à cause de la pandémie de coronavirus.

En juillet dernier, Josée Lavigueur postait sur son propre compte Instagram un selfie d'elle avec Lara Fabian et disait déjà tout le bien qu'elle pensait de sa célèbre élève. "@larafabianofficial a repris l'entraînement et c'est à moi qu'elle offre ce magnifique privilège ! Un exemple de discipline et de détermination !... Et un grand sens de l'humour. nb ça ne paraît pas ici, mais nous sommes décalées. On prend toutes les précautions et les masques ne sont retirés que pendant le workout !", écrivait-elle alors en faisant référence au respect des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus.