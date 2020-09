Lara Fabian rejoint Mika et Pepe Munoz dans une émission culte !

Entre Lara Fabian et le petit écran, la lune de miel continue. La chanteuse en pleine forme physique, qui a été coach en France et au Québec dans l'émission The Voice, vient d'annoncer une grande nouvelle à ses milliers de fans. Ce mardi 22 septembre 2020, sur Instagram, elle a révélé qu'elle rejoint une émission culte.

L'interprète des tubes Je t'aime, Tu es mon autre, Immortelle ou encore Humana a posté une photo d'elle accompagnée de ce message : "Quel honneur d'annoncer ma participation à cette belle aventure que promet d'être @staracademietva ... que je rejoins en qualité de Directrice ! Je suis impatiente de découvrir les talents, de débuter avec eux ce partage de connaissances afin de tisser ensemble des liens forts et artistiques sous les yeux bienveillants du public du Québec ! Joie, bonheur, joie, bonheur !" Lara Fabian veillera donc sur les candidats de la saison 2021 de la Star Académie. Les auditions se dérouleront du 25 septembre au 7 novembre 2020. Chez nous, le programme n'est plus à l'antenne depuis plusieurs années mais une surprise se préparerait...

Lara Fabian n'est pas la seule recrue de choix de la Star Académie ! En effet, la chanteuse de 50 ans, qui doit reprendre le reste de sa tournée 50 World Tour, va collaborer avec le chanteur Mika embauché comme directeur artistique. "Directeur artistique pas seulement parce que j'adore créer des trucs et les monter, mais aussi parce que ça me donne la possibilité de travailler avec les académiciens, et de monter des choses qui peuvent faire rêver pas seulement les gens à la maison, mais aussi les académiciens", a-t-il confié.

Il faudra aussi compter sur l'actrice Anne Dorval (Le coeur à ses raisons, J'ai tué ma mère, Mommy ou encore Réparer les vivants) comme professeur artistique ainsi que... Pepe Munoz ! Le danseur et désormais styliste de Céline Dion a lui aussi été recruté comme prof. Il devra donc quitter New York, où il vivait récemment auprès de son amoureux...