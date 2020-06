Pepe Muñoz : Le danseur de Céline Dion plus amoureux que jamais de Brayden

C'est le mois des Fiertés ! pour célébrer l'amour sous toutes ses formes, les hommes, les femmes s'affichent avec leurs tendres amours sur les réseaux sociaux – puisqu'en 2020, on risque toujours de se faire insulter, frapper ou assassiner si on le fait dans la rue, et ce même en France. Pepe Muñoz, le célèbre danseur de Céline Dion, s'est lui aussi prêté au jeu des douces déclarations en ligne. Sur son compte Instagram, le chorégraphe espagnol a partagé une adorable photographie sur laquelle il prend la pose avec son compagnon Brayden Newby. Décidément, entre les deux sportifs, c'est du solide !

On a longtemps cru que Pepe Muñoz en aimait une autre. Pendant des semaines, le beau jeune homme s'est affiché au bras de Céline Dion, à l'aéroport, dans les rues, en front row de la Fashion Week. Et pour cause : ils travaillent ensemble depuis des années et le chorégraphe a supervisé chaque mouvement du récent Courage World Tour. De cette collaboration est née une amitié vive, qui fait que le binôme n'hésite jamais à se donner la main, à se câliner en public, qu'importent les bruits de couloirs. Mais depuis juillet 2019, c'est un autre danseur qui fait battre son palpitant.