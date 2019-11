Pepe Munoz : Tendre selfie avec son chéri pour son anniversaire

En pleine promotion à New York, Céline Dion s'est rendue sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live et en a remis une couche sur sa relation avec Pepe Munoz ; elle avait récemment pris sa défense alors qu'on l'accusait d'avoir trop d'influence sur elle. "Ce n'est pas mon petit ami, il est gay, calmons-nous. Je n'essaye pas de cacher quoi que ce soit, tout va bien. Mais on peut se tenir la main quand on va voir des films ou quand on va au restaurant. Calmez-vous", a-t-elle déclaré.

Le duo est désormais à Montréal pour la suite de la tournée de la star.

Thomas Montet