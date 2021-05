Lara Fabian, déchaînée : petits sauts et cris de joie en pyjama, elle exulte du résultat de l'Eurovision

On savait déjà que Lara Fabian avait une puissance vocale particulièrement forte. Le 22 mai 2021, la chanteuse l'a prouvé une fois encore lors de la victoire de l'Italie à la 65e édition du concours de l'Eurovision. D'origine italienne (par sa maman, Maria Luisa Serio, une Belge d'origine sicilienne) l'interprète du titre Tout a laissé exploser sa joie au moment de la victoire du groupe Maneskin. En story Instagram, on découvre l'artiste de 51 ans, en pyjama, sauter dans tous les sens tout en criant de manière étonnante devant son téléviseur. En légende, elle écrit : "Vive l'Italie !!! Bravo Maneskin le Rock'n'Roll est éternel ! Cette chanson déchire !" Une vidéo à retrouver en diaporama.

Grand gagnant du concours, le groupe Maneskin a remporté la compétition avec le titre Zitti E Buoni ("Taisez-vous et soyez sages") et un score de 524 points. Le groupe est composé de Victoria De Angelis (à la basse), Thomas Raggi (à la guitare), Damiano David (le chanteur) et Ethan Torchio (le batteur). Les quatre artistes se sont faits connaître en 2017 en participant à la version italienne de l'émission X Factor. Après avoir terminé à la seconde place, ils sortaient leur premier album intitulé Il ballo della vita avec le label Sony Music en 2018. Trois ans plus tard, Maneskin remporte le 71ème festival italien de Sanremo - festival auquel avait notamment participé Lara Fabian ! -, avec sa chanson Zitti E Buoni. C'est ainsi qu'ils ont pu être sélectionnés pour participer à l'Eurovision 2021, organisé à Rotterdam. Au cours de la soirée un incident s'est cependant produit avec le groupe dont le leader a été accusé d'avoir consommé de la cocaïne au cours de la soirée. Des accusations qu'il a fermement réfutées.

Par ailleurs, la France a réussi un immense exploit lors de ce concours en terminant à la seconde place et 499 points. Très fière, la française Barbara Pravi a séduit le jury avec le titre Voilà et a même reçu des félicitations d'Emmanuel Macron.