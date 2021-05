Eurovision 2021 : Damiano David et la cocaïne, le chanteur italien contraint de subir un test !

Il était impossible pour les organisateurs du 65e concours de l'Eurovision, qui se tenait le 22 mai 2021 depuis Rotterdam aux Pays-Bas, de laisser planer le doute plus longtemps. Soupçonné d'avoir pris de la cocaïne, sur la table de la délégation italienne dans la Ahoy Arena rempli de 3500 personnes, le chanteur Damiano David va devoir subir un test de dépistage.

Victorieux avec 524 points, devant la France (Barbara Pravi, 499 points) et la Suisse (Gjon's Tears, 432 points), les artistes de Maneskin ont été rapidement rattrapés par une polémique, quelques minutes après leur sacre. En cause : des vidéos diffusées sur la Toile montrant le leader Damiano David étrangement penché, la tête au dessus d'une table. En conférence de presse, ils ont vite démenti l'usage de drogues, mais la polémique ne retombe toujours pas. "Nous sommes conscients des spéculations qui entourent les images des gagnants italiens du concours de l'Eurovision dans la salle verte hier soir", ont écrit les organisateurs de l'Eurovision sur le site officiel.

Par conséquent, les organisateurs ont pris une décision pour mettre fin à la polémique : "Le groupe a fermement démenti les allégations d'usage de drogues et le chanteur en question passera un test de dépistage volontaire après son arrivée chez lui. Cela leur a été demandé hier soir, mais n'a pas pu être immédiatement organisé par l'UER. Le groupe, leur direction et le chef de délégation nous ont informés qu'aucune drogue n'était présente dans la salle verte et ont expliqué qu'un verre était cassé à leur table et que le chanteur était en train de nettoyer. L'UER peut confirmer que du verre brisé a bien été trouvé après une vérification sur place. Nous examinons toujours attentivement les images et nous mettrons à jour de plus amples informations en temps voulu."

Affaire à suivre !