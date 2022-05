Gad Elmaleh poussé par ses fils à retrouver l'amour ? Adorables confidences sur son petit Raphaël...

Difficile à croire que Gad Elmaleh soit un coeur à prendre. L'humoriste de 51 ans n'a plus officialisé d'histoire d'amour depuis qu'il s'est séparé de Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco, en 2015. Ce célibat, Gad Elmaleh l'assume et le savoure. S'il affirme être "un amoureux de l'amour", ne dépendre de personne et ne plus avoir de compte à rendre présente bien des avantages à ses yeux. Et aux yeux de son fils Raphaël, fruit de sa passion avec la belle Monégasque.

Invité sur les ondes de RTL pour converser avec Karine Le Marchand et Jeanfi Janssens dans On ne répond plus de rien ce samedi 14 mai, Gad Elmaleh s'est confié sur son rôle de papa de Noé, 21 ans, né de sa relation avec l'actrice Anne Brochet, et donc de Raphaël. S'il estime avoir une âme de "papa poule", il ne peut cependant pas être présent à tous les coups en raison des nombreux déplacements et engagements que son métier lui impose. Alors le temps qu'il passe avec eux, et surtout avec son plus jeune, est précieux.

L'idée d'avoir une compagne pour partager une vie de couple avec lui n'est donc pas vraiment à l'ordre du jour. Pour le plus grand bonheur de Raphaël, 8 ans, pas mécontent d'avoir son papa rien que pour lui pour l'instant. Alors que Karine Le Marchand souhaitait savoir si ses fils l'encourageaient à retrouver l'amour, Gad Elmaleh ne s'est pas fait prier pour répondre : "C'est plutôt le grand qui voudrait. Le petit, je ne pense pas. Il aime bien qu'on passe du temps tous les deux à la maison. Il vient parfois dans mon lit pour jouer."

Malgré leur séparation survenue il y a sept ans, Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh sont restés en bons termes. L'humoriste ne garde d'ailleurs que des bons souvenirs de son passage sur le Rocher et de ce monde qu'il a côtoyé, bien loin du sien. Il en parle même dans son spectacle D'ailleurs : "Le prince (Albert, ndlr) a assisté à mon spectacle à Monaco. C'est un homme qui a énormément d'humour et d'humilité. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Il est venu après le show et on en a parlé. Il était très amusé et très touché", confiait-il. De bonnes relations primordiales pour l'équilibre de Raphaël.