Diaporama : Gad Elmaleh poussé par ses fils à retrouver l'amour ? Adorables confidences sur son petit Raphaël...

Exclusif - Gad Elmaleh - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain" présentée par M.Drucker et diffusée sur France 2. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh - Soirée de cloture du 20ème Jumping International de Monte-Carlo au Port Hercule de Monaco à Monte-Carlo, le 27 juin 2015. La compétition célèbre cette année un double anniversaire : les 20 ans du Jumping et les 10 ans du Longines Global Champions Tour.

Gad Elmaleh et sa compagne Charlotte Casiraghi arrivant à la soirée pour l'inauguration du nouveau Yacht Club de Monaco, Port Hercule, le 20 juin 2014.

Gad Elmaleh joue son spectacle "D'ailleurs" au centre événementiel de Courbevoie le 7 septembre 2021. 6 ans après " Sans tambour " et une tournée internationale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays, Gad Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit : "D'ailleurs" © Lionel Urman / Bestimage

Exclusif - Gad Elmaleh - After de l'avant-première du film "Maison de retraite" à Paris le 10 février 2022. © Rubens Hazon/Bestimage

11 / 24

Exclusif - Gad Elmaleh - Sur le plateau de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 29/01/2022, présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 - Paris 29/01/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage