Demi Moore en couple : son nouveau chéri a 13 ans de moins qu'elle !

A 59 ans, elle a connu l'amour à moult reprises. Demi Moore a formé de nombreux couples emblématiques, avec Bruce Willis, notamment, ou encore avec Ashton Kutcher, qui avait défrayé la chronique en raison de leur 15 ans d'écart. Officiellement célibataire depuis 2014, date de sa rupture avec le jeune marchand d'art new-yorkais Vito Schnabel, la comédienne aurait à nouveau trouvé l'amour. L'élu de son coeur ? Un homme appétissant à bien des niveaux puisqu'il s'agit du chef cuisto suisse Daniel Humm, selon les précieuses informations de Page Six.

Ils arrivent toujours à trouver un peu de temps...

Selon une source du média américain, Demi Moore compterait fleurette dans les bras de Daniel Humm, 46 ans, depuis plusieurs mois déjà. "Il travaille de longues et difficiles heures à son restaurant, le Eleven Madison Park, mais ils arrivent toujours à trouver un peu de temps pour que Demi se joigne à lui à l'occasion de dîner romantique sur place", explique-t-on. Daniel Humm est effectivement l'homme qui se cache derrière le succès fou de cet établissement, situé sur la Madison Avenue de la ville de New York. Bonne pioche !

Les tourtereaux ne cachent pas vraiment leur romance puisque Demi Moore et Daniel Humm ont été aperçus, assis côte à côte, un peu plus tôt au mois de mars au front row d'un défilé Chloé. Bien sûr, l'actrice n'a pas totalement le coeur à la fête en ce moment puisqu'elle est restée très proche de son ex Bruce Willis et qu'elle vient d'annoncer, dans un communiqué signé à plusieurs mains, qu'il prenait sa retraite à cause d'une aphasie qui l'handicape d'un trouble du langage. "Aux fans incroyables de Bruce, nous, la famille, nous voulions vous partager que notre bien-aimé Bruce a subi quelques problèmes de santé ces derniers temps et qu'une aphasie lui a récemment été diagnostiquée, ce qui impacte ses fonctions cognitives, dévoilaient-ils. En raison de cela, c'est avec beaucoup de regret que nous vous annonçons qu'il se mettra désormais en retrait de sa carrière, qui comptait tellement pour lui..."