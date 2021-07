Hugh Grant et Anna Eberstein : rare sortie en couple à Wimbledon

Du football, du basket, du tennis ou encore du cyclisme : cet été, les amoureux de sport se régalent ! Hugh Grant en fait partie et a fait son choix. L'acteur a été vu dans les tribunes de Wimbledon, au côté de son épouse Anna Eberstein.

Hugh Grant et Anna Eberstein sont des habitués de Wimbledon. Ils ont assisté aux cinq dernières éditions du tournoi (en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019) et y ont fait leur comeback ce mercredi 7 juillet 2021. Le couple s'était fait une joie d'en retrouver la ferveur, après l'annulation de l'open en 2020.

Et pour leur retour, Hugh et Anna avaient bien choisi leur jour ! Mercredi, les têtes de séries Novak Djokovic et Roger Federer jouaient leurs quarts de finale respectifs. Le Serbe, récent vainqueur de Roland-Garros, s'est imposé en trois sets (6-3, 6-4, 6-4) face au Hongrois Márton Fucsovics. Federer, lui, a perdu contre le Polonais Hubert Hurkacz, en trois sets également (3-6, 6-7, 0-6).

Peu importe le match auquel il a assisté, Hugh Grant s'est montré légèrement distrait. Le héros des films Quatre mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill ou encore Love Actually a baillé puis longuement discuté avec son épouse. Une discussion animée si l'on en croit les gestes et grimaces du comédien, qui l'ont peut-être fait manquer des échanges animés entre les athlètes sur le court.

Hugh Grant et Anna Eberstein ont ainsi réalisé une rare apparition à deux. Ils se sont mariés en 2018 et avaient posé leurs valises à Paris pour leur lune de miel. Le couple est parent de trois enfants, deux garçons et une fille âgés de 8, 5 et 2 ans.

Hugh Grant en a deux autres, une fille et un garçon répondant aux noms de Tabitha et Félix (9 et 8 ans), nés de sa précédente relation avec Tinglan Hong. Félix a été conçu lors d'une courte réconciliation entre ses parents, et pendant une rupture entre Hugh Grant et Anna Eberstein.