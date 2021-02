Hugh Grant, son fils en détresse : "Il s'est frappé au visage avec un stylo-bille"

Avec les cours en visio, de nombreux étudiants voient leur santé mentale dépérir. Avec une grande précarité et un isolement social, ils sont de plus en plus nombreux à développer des dépressions. Le fils d'Hugh Grant en a fait les frais.

Au cours d'une conversation avec Drew Barrymore pour l'association SAG-AFTRA le 12 février 2021, l'acteur britannique a expliqué que son fils s'était blessé volontairement avec un stylo en essayant de résoudre un problème de maths. D'ordinaire, Hugh Grant , son épouse et leurs enfants habitent une manoir londonien de six chambres. La famille s'est installée temporairement en Turquie, à cause du tournage du prochain film de l'acteur. De quoi perturber encore un peu plus l'équilibre familial.

"J'ai réquisitionné deux adolescents pour qu'ils puissent étudier à la maison. Les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils prennent. Mon fils s'est mutilé en face de son jeune tuteur aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas résoudre un problème basique de mathématiques. Donc il s'est frappé au visage avec un stylo bille", a raconté Hugh Grant en rigolant. On imagine donc que cet incident était sans gravité.

Hugh Grant est papa de cinq jeunes enfants. Il n'a pas précisé lequel d'entre eux a été victime de cette montée de stress. L'acteur britannique avait accueilli deux enfants, Tabitha (9 ans) et Félix (8 ans), avec son ex, Tinglan Hong. À ceux-là s'ajoutent John Mungo (8 ans), une fille de 5 ans et un garçon de 2 ans, nés de son histoire avec Anna Elisabet Eberstein, productrice de télévision suédoise. Ils se sont mariés en 2018, Hugh Grant avait alors 57 ans.

Hugh Grant semble être particulièrement proche de ses enfants. Lors d'une interview à People TV en janvier 2018, il expliquait que la naissance de ses enfants était "la plus belle chose" qu'il ne lui soit jamais arrivé. "Je sais que ça a l'air cliché, mais c'est vrai. C'est tellement agréable d'avoir tout cet amour autour de soi. Soudainement vous aimez quelqu'un plus que vous même. Ça ne m'était jamais arrivé et ils vous aiment et c'est merveilleux", s'était-il extasié, confiant au passage que sa plus jeune fille avait l'habitude de faire ses siestes sur sa tête.