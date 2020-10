Hugh Grant, papa "talentueux" qui fait pleurer ses enfants : ses drôles de confidences

A 60 ans, Hugh Grant est l'heureux papa de cinq jeunes enfants : Tabitha (9 ans) et Félix (7 ans), nés de sa relation avec Tinglan Hong, ainsi que John (8 ans), une autre fille de 4 ans et un dernier garçon de 2 ans, nés de son mariage avec la productrice suédoise Anna Eberstein. En pleine tournée de promotion pour sa nouvelle série The Undoing, qui sortira le 26 octobre 2020 sur OCS, et dans laquelle il donne la réplique à Nicole Kidman, l'acteur britannique a fait de rares confidences sur sa vie de famille bien remplie.

La star de Coup de foudre à Notting Hill était l'invitée de l'émission Good Morning America le 21 octobre. L'occasion pour l'acteur d'évoquer son confinement avec ses enfants et sa nouvelle passion surprenante : "Je n'ai pas à me plaindre. Je fais partie des chanceux. Mais je suis assez vieux et mes enfants sont très jeunes, je ne peux pas dire que c'est tout à fait facile, le comédien a-t-il expliqué. J'ai commencé à couper les cheveux des Barbies de mes filles par pure ennui. Et j'ai découvert que j'étais extrêmement talentueux. Puis j'ai commencé à couper les cheveux de mes enfants, qu'ils veuillent une coupe de cheveux ou non. Je les ai juste attachés à une chaise et coupé leurs cheveux."

Hugh Grant a également confié avoir hérité un trait de caractère peu agréable de son propre père : "Il était un ancien militaire, charmant, mais soudain, sorti de nulle part, le plus terrifiant des aboiements surgissait, et j'ai remarqué que je le faisais, l'acteur a-t-il expliqué. Ça fait pleurer tous les enfants. Ça fait pleurer mon épouse. Ça fait pleurer les voisins." On avait plutôt tendance à croire qu'avoir la star de Love Actually pour voisin était une chance...