Love actually : Une des actrices flingue le film, une "m*rde ringarde"

Pour beaucoup, le film Love Actually est un classique de Noël, une tornade de bons sentiments, de larmes et de papier cadeau. Pour Lulu Popplewell, qui incarnait la petite Daisy en 2003 pour Richard Curtis, le long métrage britannique est plutôt... "une merde". C'est ce qu'elle a pensé, en tout cas, en le revisionnant récemment, comme elle l'a expliqué dans le podcast Almost Famous. "Je trouve que ça a très mal vieilli, a-t-elle expliqué. Toutes les femmes sont des sortes d'objets un peu passifs. Je crois qu'il y a des articles qui les décrivent comme des objets à acquérir. Et si vous le regardez de nos jours, ce n'est vraiment pas génial. Il faut se souvenir que Richard Curtis l'a écrit dans le contexte de cette époque. Par contre, je ne sais pas comment il excuse ses projets les plus récents."

Je trouve que c'est un film merdique

Vous vous souvenez forcément de Lulu Popplewell. Dans Love Actually, elle jouait la fille d'Emma Thompson, au sein d'une famille qui partait à vau-l'eau à cause des infidélités du papa. Dans le spectacle de Noël de son école, elle était déguisée en homard. Aujourd'hui, la comédienne a 29 ans. Elle trouve qu'elle a tourné dans l'un des projets les plus "ringards" du siècle, mais a appris à faire avec. "Je ne regrette absolument pas, a-t-elle précisé. Pour parler de manière un peu soft, je trouve que c'est un film merdique. Mais je suis contente que les gens aiment ça."

Une fratrie de stars

Comédienne dès son plus jeune âge, Lulu Popplewell n'a pas souhaité poursuivre l'aventure - contrairement à son partenaire Thomas Brodie-Sangster, aujourd'hui héros de la saga Labyrinthe. Elle fait pourtant partie d'une famille d'acteurs. Son frère Freddie a été aperçu en 2004 dans le remake de Peter Pan avec Ludivine Sagnier et sa soeur Anna a incarné Susan Pevensie dans tous les films Narnia. "Nos parents ne voulaient pas qu'on en fasse une profession, a raconté l'ancienne star de Love Actually. Ils nous ont fait prendre des cours de théâtre pour nous aider à gagner en confiance, pour apprendre à parler en public... et ça s'est retourné contre eux." En lieu et place, Lulu Popplewell est auteure et fait du stand-up. Elle peut, tout de même, remercier son papa et sa maman...