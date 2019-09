Thomas Brodie-Sangster (Love Actually) en couple : découvrez Gzi, sa compagne

Difficile à croire et pourtant ! Thomas Brodie-Sangster, que l'on voit grandir au cinéma depuis son apparition dans "Love Actually" en 2003, a désormais 29 ans. Et attention : Monsieur n'est plus un coeur à prendre...

Thomas Brodie-Sangster doit peut-être sa carrière à son apparition dans Love Actually. Mais il serait tout de même un peu excessif de limiter son travail à ce seul rôle. Depuis l'année 2003, le jeune Britannique a tourné dans tous les épisodes de la saga Labyrinthe, il a intégré le casting de la série Game of Thrones – bien qu'il n'ait pas fait long feu face aux marcheurs blancs – et il prêtera sa voix à l'un des personnages du film d'animation Dragon Rider... avec Freddie Highmore, un autre enfant acteur que l'on a vu grandir à l'écran ! En 2016, il remportait même un Teen Choice Awards pour sa performance auprès de Kaya Scodelario. Côté pro comme côté coeur, tout roule donc pour lui !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos