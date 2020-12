Hugh Grant grillé avec une travailleuse du sexe : une histoire embarrassante

Après toutes ces années, on aurait presque oublié le court séjour en garde à vue de Hugh Grant, pour une sombre affaire de prostitution. Nous sommes en 1995 lorsque l'acteur de Love Actually est arrêté la main dans le sac, en plein acte sexuel avec une travailleuse du sexe rencontrée sur Hollywood Boulevard à Los Angeles, Estella Marie Thompson. D'après les détails fournis par des médias américains à l'époque, l'acteur britannique aurait déboursé 50 dollars pour une fellation.

Des années après, Hugh Grant a décrit cette histoire comme un instant "d'insanité". Risquant six mois de détention pour acte sexuel dans un lieu public - en l'occurrence dans sa voiture -, Hugh Grant avait finalement été relâché et avait écopé d'une amende de 1000 dollars. À l'époque, il avait 34 ans et Estella Marie Thompson était âgée de 23 ans. Il était en couple avec Liz Hurley... Leur relation n'a pas fait long feu. "J'ai fait une mauvaise chose", s'était-il excusé auprès de The Tonight Show, peu après son arrestation. "J'ai juste été idiot. Je n'ai pas essayé de dire : 'J'ai un problème psychologique'. J'ai juste dit que j'avais bien fait ça. Dans la vie, vous savez si ce que vous faites est juste ou non. J'ai fait une mauvaise chose", avait-il répété.

Le nom d'Estella Marie Thompson a fuité très tôt dans la presse et l'ancienne travailleuse du sexe avait détaillé sa situation précaire. "J'essayais juste de payer quelques factures cette nuit-là. J'ai ensuite acquis la célébrité. J'ai accepté ce deal à 50 dollars et je me suis retrouvée avec dix mille fois plus. Dieu a tracé un chemin pour chacun de nous", avait confié cette mère de famille au Daily Mail, qui aurait gagné près d'1 million de livres en apparitions télé et interviews exclusives. Une pratique répandue dans les médias de l'époque. Grâce à ce revenu et en investissant, Estella Marie Thompson a pu s'acheter une voiture et permettre à ses deux filles, Cheyenne (21 ans) et Biranna (20 ans) d'aller à l'université.

Depuis 1995, Hugh Grant avait été brièvement en couple avec Sandra Bullock. Puis, il est devenu père de deux enfants Tabitha (9 ans) et Félix (8 ans), issus de sa relation passée avec Tinglan Hong. À cela s'ajoutent John Mungo (8 ans), une fille de 5 ans et un garçon de 2 ans, né de son idylle avec Anna Elisabet Eberstein, productrice de télévision suédoise. Ils se sont mariés en 2018, Hugh Grant avait alors 57 ans.