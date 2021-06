Novak Djokovic en roi à Roland-Garros : baiser à Jelena pour fêter sa victoire

"Je suis ravi et très fier. Ecrire une page de l'histoire du sport que j'aime de tout mon coeur est toujours quelque chose de très inspirant et de très gratifiant pour moi. Je ne pourrais pas être plus heureux ni plus satisfait du scénario des 48 dernières heures, a confié Novak Djokovic à l'AFP. Batailler pendant plus de quatre heures avec Rafa (Nadal) sur ce court, et recommencer, sans m'être entraîné hier (samedi), avec les batteries rechargées autant que possible, un autre combat de plus de quatre heures contre Tsitsipas: je classe ça dans le top 3 des tous les succès et de toutes les expériences de ma carrière professionnelle."

Mariés depuis 2014 et parents de deux enfants - Stefan (6 ans) et Tara (3 ans) - Jelena et Novak Djokovic ont parfois eu du mal à conserver un mariage solide, au point que le couple avait même failli se séparer. L'épouse du champion s'était confié en toute honnêteté sur le sujet en 2020, auprès du journaliste Graham Bensinger. "Je me demandais comment élever un enfant [leur fils aîné Stefan NDLR] pour qu'il suive les traces de son père qui cherche constamment à s'améliorer et à avoir des résultats. Novak est déjà un personnage historique, vous savez, et à 30 ans, et j'ai cet enfant et je dois faire quelque chose de spécial. C'est comme ça que j'ai commencé à y réfléchir et ça a fait de moi une maman très angoissée. Ça m'a détruite. En plein milieu de Wimbledon, j'ai décidé de partir pour un voyage spirituel en Equateur. Et c'était magnifique et très important pour moi", avait confié Jelena à l'époque.