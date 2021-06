Nathalie Péchalat et Jean Dujardin fous amoureux à Roland-Garros : baisers passionnés en tribunes !

De l'amour, de l'amour...et du tennis !

Dimanche 13 juin 2021, Nathalie Péchalat et son mari Jean Dujardin se sont rendus à la Porte d'Auteuil pour assister à la finale hommes de Roland-Garros opposant Novak Djokovic à Stefanos Tsitsipás, qui s'est soldée par la victoire du Serbe de 34 ans sur le Grec de 22 ans après un match en 5 sets (6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en 4h11) qui a régalé le public du court Philippe Chatrier, rempli d'anonymes mais aussi de nombreuses personnalités.

Avant de prendre place dans les tribunes, Nathalie Péchalat (37 ans) et Jean Dujardin (48 ans) sont passés par le village de Roland-Garros et son incontournable mur de terre battue. La présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) et le héros de OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (en salles le 4 août prochain) ont croisé la route d'une star internationale : Mel Gibson. En tournage à Paris, l'acteur américain de 65 ans s'était arrêté au Petit Med Spa, institut de beauté parisien d'Axelle Francine, l'ex-femme de Tony Parker et de l'animatrice Alessandra Sublet. Il y avait profité d'un soin anti-vieillissement. Une fois cet agréable passage par le Village, Mel Gibson, Nathalie Péchalat et Jean Dujardin ont pris place pour la grande finale.

Habillée d'une robe jaune sport chic, parfaitement de circonstance pour cette sortie à Roland-Garros, Nathalie Péchalat avait tout prévu pour affronter le grand soleil qui régnait sur Paris, et la chaleur. Brumisateur, crème solaire... L'ancienne championne de patinage n'a pas manqué de tout partager avec celui qui est son mari depuis bientôt trois ans. Le couple s'est marié le 19 mai 2018 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), où il habite avec ses deux filles Jeanne (5 ans) et Alice (3 mois).

Connus pour être discrets sur leur vie privée, Nathalie Péchalat et Jean Dujardin se sont montrés particulièrement tactiles hier après-midi à Roland-Garros. Les amoureux ont partagé de nombreux baisers passionnés, signe que leur amour est au beau fixe. Cette édition 2021 de Roland-Garros aura été placée sous le signe de l'amouuuuuurrr.