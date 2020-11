Daniel Craig : Son histoire d'amour avec une héroïne de Love Actually

Je ne veux pas laisser beaucoup d'argent à la prochaine génération

On l'a, pourtant, rarement vu seul. Daniel Craig a été marié à Fiona Loudon, aurait fricoté avec Kate Moss et Sienna Miller et a été fiancé à la productrice Satsuki Mitchell. Mais tout ceci appartient au passé. Désormais, celle qui fait battre son coeur, c'est sa second femme Rachel Weisz, avec qui il s'est marié le 22 juin 2011. Papa d'Ella, 28 ans - issue de ses premières épousailles -, il connaît à nouveau les joies des biberons et des couches culottes depuis qu'une petite fille est venue compléter leur bonheur en septembre 2018. A la tête d'une fortune colossale majoritairement dû à ses cinq films James Bond, il ne prévoit pas de gâter sa famille pour toujours. Il serait prêt, au contraire, à déshériter ses enfants. "Je ne veux pas laisser beaucoup d'argent à la prochaine génération, détaillait-il dans le magazine Saga. Je pense que l'héritage est quelque chose d'assez déplaisant. Ma philosophie est de m'en débarrasser ou de tout donner avant de partir." Heureusement que Mourir peut attendre...