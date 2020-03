Daniel Craig : Le richissime acteur de James Bond va déshériter ses enfants

Daniel Craig campe depuis 2006 l'agent secret 007 dans la saga James Bond. Un rôle dans lequel son personnage flirte toujours dangereusement avec la mort. C'est donc naturellement que l'acteur britannique de 52 a été amené à s'interroger sur la succession qu'il allait mettre en place pour ses enfants après son décès.

Questionné par le magazine Saga sur le sujet, le mari de Rachel Weisz, a fait une surprenante annonce, il ne compte rien laisser à sa progéniture : "Je ne veux pas laisser beaucoup d'argent à la prochaine génération. Je pense que l'héritage est quelque chose d'assez déplaisant. Ma philosophie est de m'en débarrasser ou de tout donner avant de partir."

D'après le DailyMail, Daniel Craig serait aujourd'hui à la tête d'une fortune de 135 millions d'euros. Un chiffre qui s'explique par l'immense salaire qu'il a reçu pour ses rôles dans les films James Bond, Casino Royale en 2006, Quantum of Solace en 2008, Skyfall en 2012, Spectre en 2015, et Mourir peut attendre qui doit sortir fin 2020. Pour ce dernier, Daniel Craig aurait déjà empoché la jolie somme de 20 millions d'euros, avant de toucher à nouveau un pourcentage sur les recettes futures du film lors de sa sortie prochaine.

L'acteur vu récemment dans À couteaux tirés ne précise en revanche pas comment le prennent ses enfants. Il est en effet l'heureux papa de 2 filles, Ella (28 ans), née de son premier mariage avec Fiona Loudon, et d'une autre fille, née en 2018 de son union avec Rachel Weisz, et dont on ignore le prénom.

Mourir peut attendre... et les fans aussi. La sortie du 25e volet de la saga a été repoussée d'avril à novembre en raison de l'actuelle épidémie du coronavirus qui touche tous les pays.