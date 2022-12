A 14 ans, Sunday est déjà super grande ! Nicole Kidman et Keith Urban avec leurs discrètes filles...

Si Nicole Kidman a l'habitude d'être au centre de l'attention à travers ses nombreux rôles au cinéma (elle a remporté l'Oscar de la Meilleure actrice en 2003 pour The Hours), elle est en revanche très discrète sur sa vie de famille. Cependant, samedi 17 décembre, alors qu'elle venait d'atterrir à l'aéroport de Sydney, l'Australo-américaine de 55 ans a été photographiée en compagnie de son mari Keith Urban (qu'elle a épousé le 25 juin 2006) et de leurs filles Sunday Rose (14 ans) et Faith Margaret (qui fêtera ses 12 ans le 28 décembre prochain). Deux adolescentes qui ont visiblement bien grandi, alors qu'elles n'avaient plus fait d'apparition publique depuis un certain bout de temps. L'occasion que découvrir que Sunday est déjà très grande malgré son jeune âge puisqu'elle dépasse presque sa célèbre maman qui mesure 1m80.

En 2020, Nicole Kidman faisait de rares confidences sur ses deux filles pour le magazine WSJ. Elle se confiait alors sur leur passion commune pour son métier, alors qu'elles avaient déjà prêté leurs voix au deuxième opus du film The Angry Birds et fait de légères apparitions à ses côtés dans la série Big Little Lies. "Elles ne sont pas comme tout le monde, lorsqu'elles regardent un tournage, elles sont dans le film. Elles font un travail très rigoureux", expliquait l'héroïne de Dogville.

Continuer à les aimer

A noter que Nicole Kidman est également la maman d'Isabella (30 ans) et Connor (27 ans), qu'elle a adoptés avec Tom Cruise en 1992 et 1995. Des enfants élevés par leur père selon les préceptes de la scientologie, et leur mère n'étant pas une adepte de ces croyances, ils ont décidé de s'en éloigner. "Ils ont fait le choix d'être des scientologues. C'est notre travail, en tant que parents, de leur offrir un amour inconditionnel. Rien d'autre. Ce dont un enfant a besoin, c'est de l'amour et je suis là pour les aimer et les soutenir", expliquait-elle au Sun.

Précisons également qu'après son divorce avec l'acteur de Mission Impossible en 2001, elle a été fiancée à Lenny Kravitz, avant de fréquenter le rappeur et producteur de musique Q-Tip. Depuis, c'est donc aux côtés du chanteur Keith Urban, qu'elle avait rencontré en 2005, qu'elle file le parfait amour.